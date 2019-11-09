Recep Niyaz formaya hasret

24 yaşındaki Recep, geçen sezon attığı 12 gol ve asistleriyle 1. Lig’de 20 yıl sonra gelen şampiyonluğa büyük katkı yaptı. İlk 4 maçın tamamında 11’de oynayan Recep, daha sonra formayı unuttu. Sürekli yedek kalan Recep Niyaz, oynanan son 6 lig maçının 4’ünde süre alamadı.