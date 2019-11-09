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    HaberlerEge HaberleriRecep Niyaz formaya hasret
    09.11.2019 - 01:58 |

    Recep Niyaz formaya hasret

    Yukatel Denizlispor’da ilk haftaların yıldızlarından Recep Niyaz, formaya hasret kaldı.

    Recep Niyaz formaya hasret

    24 yaşındaki Recep, geçen sezon attığı 12 gol ve asistleriyle 1. Lig’de 20 yıl sonra gelen şampiyonluğa büyük katkı yaptı. İlk 4 maçın tamamında 11’de oynayan Recep, daha sonra formayı unuttu. Sürekli yedek kalan Recep Niyaz, oynanan son 6 lig maçının 4’ünde süre alamadı.

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