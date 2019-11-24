‘Rehberi Atatürk olan nesiller yetiştirin’

Fikri, irfanı, vicdanı hür, rehberi Atatürk olan nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Gürün, “Dünyada söz sahibi olan, ülkelerinde vatandaşlarını ekonomik, sağlık, toplumsal olarak refaha ulaştıran toplumlar eğitime önem veren ve geleceği şekillendiren nesiller yaratarak yarınlara yatırım yapan toplumlardır. Ülkemizin her köşesinde büyük fedakarlıklarla çalışan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.