24.11.2019 - 03:08 |
‘Rehberi Atatürk olan nesiller yetiştirin’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Fikri, irfanı, vicdanı hür, rehberi Atatürk olan nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Gürün, “Dünyada söz sahibi olan, ülkelerinde vatandaşlarını ekonomik, sağlık, toplumsal olarak refaha ulaştıran toplumlar eğitime önem veren ve geleceği şekillendiren nesiller yaratarak yarınlara yatırım yapan toplumlardır. Ülkemizin her köşesinde büyük fedakarlıklarla çalışan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.