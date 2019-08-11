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    HaberlerEgeRekabette biz de varız
    11.08.2019 - 03:20

    Rekabette biz de varız

    Rekabette biz de varız

    Ekonomi ve politikada değişen küresel dengelere Türkiye’nin uyum sağlaması gerektiğini belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Sanayiciye sağlanacak desteklerle uluslararsı arenada öne çıkabiliriz” dedi.

    Ege Bölgesi Sanayic Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomi ve politikadaki küresel gelişmeleri değerlendirdi. Rüzgarın tersine esmeye başladığını belirten Yorgancılar, ABD ve Çin arasındaki rekabet sonucunda ortaya çıkan yeni koşullara Türkiye’nin hem ekonomi yönetimi, hem de sanayici boyutunda uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ve dünya üretiminin yaklaşık yüzde 38’ni yapan iki ülke arasındaki ticaret ve kur savaşlarının tüm dünyayı etkileyeceğini dile getiren Yorgancılari şu önerilerde bulundu:

    Komşularla ilişkiler önemli

    “Gelişmeler ülkeleri düşük kur politikası uygulamaya itecek, fiyat rekabeti yoğunlaşacak. Küresel ticaret hacmindeki artış yavaşlayacak. Bunlara bağlı olarak yeni pazar arayışları yoğunlaşacak, yeni ticari ittifaklar doğacak. Bu tabloda ülke ekonomisinde iç piayasayı dolaylı olarakta ihracatı canlandırcak bazı adımlar atılması gerekiyor. Sanayiciler için doğalgaz ve elektrik fiyatlarında en az yüzde 20-30 arasında indirim yapılmalıdır. Kamu bankaları aracılığıyla konut kredisi faizlerinden sanayiciye de kredi kullandırılmalıdır. Enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde devam edilmeli, enflasyon öngörülenden önce yüzde 5’ler düzeyine indirilmelidir. Komşu ülkelerle çok daha yoğun bir işbirliği süreci başlatılmalı, bu ülkelere ihracatın artması imkanları yaratılmalıdır.”

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