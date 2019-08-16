Rekolte çok düşük borçlar ertelensin

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, zeytin hasadına kısa süre kalmasına rağmen üreticinin yüzü rekolte nedeniyle gülmüyor. Yok yılı yaşadıklarını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Hava sıcaklıkları nedeniyle rekolte bu yıl yüzde 50 oranında az olacak gözüküyor. Çiftçilerimizin kredi ve bankalara olan borçlarının bir yıl ertelenmesini istiyoruz. Biz üretirsek devlette kazanır biz de kazanırız” dedi. l CEMİL SEVAL DHA