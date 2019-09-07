Geçen sezon şampiyon olduğu 1. Lig’de son 11 maçı kaybetmeyen yeşil siyahlılar başarılı performansını Süper Lig’de de sürdürdü. Son olarak 24 Şubat 2019’da evinde Osmanlıspor’a boyun eğen Denizli, 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Başkan Ali Çetin, yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini belirtti, “Takım eğer böyle giderse belki de bir rekora imza atabiliriz. Her kulüp bu unvanını sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Her takım gibi biz de mağlup olacağız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmamaya çalışacağız” dedi.