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    HaberlerEge'Rekora imza atabiliriz'
    07.09.2019 - 02:40

    'Rekora imza atabiliriz'

    Süper Lig’de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor’u 2-0 yenip Göztepe ile golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor adeta mağlubiyeti unuttu.

    'Rekora imza atabiliriz'

    Geçen sezon şampiyon olduğu 1. Lig’de son 11 maçı kaybetmeyen yeşil siyahlılar başarılı performansını Süper Lig’de de sürdürdü. Son olarak 24 Şubat 2019’da evinde Osmanlıspor’a boyun eğen Denizli, 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Başkan Ali Çetin, yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini belirtti, “Takım eğer böyle giderse belki de bir rekora imza atabiliriz. Her kulüp bu unvanını sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Her takım gibi biz de mağlup olacağız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmamaya çalışacağız” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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