27.10.2019 - 01:51 |
Rekorlar kitabında
Karabağlar’da yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na ‘En uzun saçlı kız’ olarak girdi.
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun konuğu olan Özdemir, “Amacım uzatmak değildi, zaman içinde gelişti” dedi.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.