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    30.12.2019 - 00:04 |

    Rekortmen bağışçı

    İzmir’de yaşayan Emin Şahin, üç yıl üst üste 28’er ünite aferez ve tam kan verip Türkiye’de bir ilke imza attı. Rekor kıran Şahin, “Hedefim, 500 ünite kan vermek” dedi

    Rekortmen bağışçı

    İzmir’de, bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayarak birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu. Şahin, üç yılda bağışlarıyla, Türkiye’de yeni bir ilke imza attı. Bayraklı’daki Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi’nde yılın son kan bağışını yapan Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. 2 çocuk babası Şahin, 2014 ve 2016 yıllarında da bir yılda en fazla kan bağışını yaparak rekor kırmıştı. Kızılay’a 212., toplamda da 379. ünite kan bağışını yapan Şahin, “Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım” dedi.

    Kendisini geçene araba alacak

    Şahin, “Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Çok şükür, çok sağlıklıyım. Fazla kan insan zarar verir. Ben kan verdiğimde hem ruhen, hem fikren, hem zikren rahat hissediyorum. Başkasının benden fazla vermesi mümkün değil. Çünkü Kızılay yılda 28 ünite sınır koyuyor. Eğer dünyada bu üç yıl içinde benimle aynı miktarda veren varsa, ben ona sıfır bir araba alacağım. Bir hastanın annesini babasını düşünüyorum, o çok başka bir acı. Ben onların hayatlarını kurtardığımı düşündüğümde çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

    Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da, Şahin’i tebrik etti, “Tüm gençlere Emin Bey gibi düzenli bağış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kış günlerinde bağışlar azalıyor. Bağışlarını kesmemelerini, düzenli bir şekilde devam ettirmelerini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı. MELİS KARAKUZULU DHA

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