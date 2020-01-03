Rektör Çiçek’ten yeni yıl kutlaması

2020’de de üniversite olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Çiçek, “Heyecan, hedef, projele ve enerjimizi güncelleyerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yine, dikkatleri çeken bir üniversite olacağımızı umuyorum” dedi.