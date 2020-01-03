03.01.2020 - 00:44 |
Rektör Çiçek’ten yeni yıl kutlaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yeni yılın Türkiye ve dünyaya sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.
2020’de de üniversite olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Çiçek, “Heyecan, hedef, projele ve enerjimizi güncelleyerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yine, dikkatleri çeken bir üniversite olacağımızı umuyorum” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.