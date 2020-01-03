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    HaberlerEge Haberleri Rektör Çiçek’ten yeni yıl kutlaması
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    03.01.2020 - 00:44 |

    Rektör Çiçek’ten yeni yıl kutlaması

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yeni yılın Türkiye ve dünyaya sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

    Rektör Çiçek’ten yeni yıl kutlaması

    2020’de de üniversite olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Çiçek, “Heyecan, hedef, projele ve enerjimizi güncelleyerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yine, dikkatleri çeken bir üniversite olacağımızı umuyorum” dedi.

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