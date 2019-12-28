Kütüphaneyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz final sınavı haftasında ve havaların da soğuk olması nedeniyle çorba ikramını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar diye Uşak’ımızın tarhana çorbasını dağıtıyoruz. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.