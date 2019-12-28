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    HaberlerEge Haberleri Rektör Savaş’tan çorba ikramı
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    28.12.2019 - 00:00 |

    Rektör Savaş’tan çorba ikramı

    Uşak Üniversitesi’nde final haftası nedeniyle, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesin’de ‘Haydi Geçler, Çalışmak Sizden, Çorbalar Bizden’ sloganıyla öğrencilere çorba ikram ediliyor.

    Rektör Savaş’tan çorba ikramı

    Kütüphaneyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz final sınavı haftasında ve havaların da soğuk olması nedeniyle çorba ikramını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar diye Uşak’ımızın tarhana çorbasını dağıtıyoruz. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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