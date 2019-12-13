13.12.2019 - 00:01 |
Rektör Yusuf Baran’a sürpriz doğum günü
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi personeli ve öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 42. yaş gününde çalışma arkadaşlarının sıcak kutlamasıyla duygulu anlar yaşadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Baran, “Sevgili öğrencilerime ve yakın çalışma arkadaşlarıma, doğum günümü kutlayan herkese gönülden teşekkür ederim. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.