BİST110.1152,03EURO6,460,15USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rektör Yusuf Baran’a sürpriz doğum günü
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:01 |

    Rektör Yusuf Baran’a sürpriz doğum günü

    Rektör Yusuf Baran’a sürpriz doğum günü

    İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi personeli ve öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 42. yaş gününde çalışma arkadaşlarının sıcak kutlamasıyla duygulu anlar yaşadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Baran, “Sevgili öğrencilerime ve yakın çalışma arkadaşlarıma, doğum günümü kutlayan herkese gönülden teşekkür ederim. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber