Rektör Yusuf Baran’a sürpriz doğum günü

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi personeli ve öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 42. yaş gününde çalışma arkadaşlarının sıcak kutlamasıyla duygulu anlar yaşadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Baran, “Sevgili öğrencilerime ve yakın çalışma arkadaşlarıma, doğum günümü kutlayan herkese gönülden teşekkür ederim. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.