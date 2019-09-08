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    HaberlerEgeRengarenk sürpriz
    08.09.2019 - 03:34

    Rengarenk sürpriz

    6 yıl önceki aday adaylığı döneminde destekçileriyle merdiven boyama etkinliği yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, aynı mutluluğu yeniden yaşadı

    Rengarenk sürpriz

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e seçmenleri ve mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı. 2013 yılında Beyoğlu Belediyesi’nin griye boyadığı merdivenlere tepki olarak tüm Türkiye’de başlatılan ‘Gökkuşağı Eylemi’ne destek veren Günel, mahalle sakinleri ve çalışma arkadaşlarıyla ilçedeki merdivenleri boyamıştı. O gün Başkan Günel’e destek olanlar, aynı gün aynı saatte buluşup merdivenleri tekrar boyadı.

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    Akşam saatlerinde Başkan Ömer Günel’in güzergahında habersizce değişiklik yapılarak merdivenlerin tekrar boyandığı sokaktan geçmesi sağlandı. 6 yıl sonra aynı alanı yine rengarenk bulan Başkan Günel, şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. Merdivenlerin siyasi yaşantısında ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Başkan Günel, “O gün yanımıza da olan herkesi bugün yine gördüm ve çok mutlu oldum. Kuşadası Belediye Başkanı olarak özgürlüğün ve demokrasinin çok kültürlülük ve farklılıklara saygı çerçevesinde geliştiğini anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyorum” dedi.

    Özgürlük ruhunu kaybetmeyelim

    Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törene çok sayıda vatandaşla ve protokol katıldı.

    Kurtuluş kutlamaları, esareti temsil eden kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını temsille başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Her 7 Eylül’de olduğu gibi bugün de, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Başkomutan tatürk önderliğinde, işgal güçlerine karşı canlarını ortaya koyarak savaşan aziz şehitlerimizden teslim aldığımız bayrağı dalgalandırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ruhu her zaman canlı ve taze tutmalıyız. Bu da ancak ve ancak Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolunda giderek mümkün olabilir” dedi.

    Rengarenk sürpriz

    15 bin kişi izledi

    AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonu kapsamında düzenlenen son halk konserinde, Haluk Levent sahneye çıktı. Türküler eşliğinde zeybek ve horon oynayan Haluk Levent, izleyicileri coşturdu. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaki konseri, 15 bin kişi izledi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tibet Özer ise İzmir’de 9 Eylül’de, yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için konser verecek olan Haluk Levent’e fidan hediye etti. 

     

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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