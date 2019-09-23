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    HaberlerEge‘RES’lerin sayısı direklerle yarışır’
    23.09.2019 - 07:50 |

    ‘RES’lerin sayısı direklerle yarışır’

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurulan Rüzgar Enerji Santrallerine (RES) tepki gösterdi.

    ‘RES’lerin sayısı direklerle yarışır’

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurulan Rüzgar Enerji Santrallerine (RES) tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “RES’lerin sayısı neredeyse elektrik direkleriyle yarışıyor. Yarımada, doyum noktasını fazlasıyla aştı. Dar bir bölgeye bu kadar fazla santral yapılmamalı” diye konuştu.

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