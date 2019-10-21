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    HaberlerEgeRestoranlarda pet şişeye son
    21.10.2019 - 01:08 |

    Restoranlarda pet şişeye son

    Restoranlarda pet şişeye son

    Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki restoranlarda pet yerine cam şişe kullanma kararı aldı. Günlük yaşamda plastik tüketiminin azalmasına katkı sağlamayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Başkan Cemil Tugay, “İlk etapta Denizkent Balık Restoran, Kent Balık Restoran, Kent Konsept Mutfak ve Park Balık’ta uygulanacak. Ayrıca masalara, farkındalık yaratmak amacıyla broşürler konulacak” dedi.

    Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.
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    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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