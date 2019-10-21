Restoranlarda pet şişeye son

Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki restoranlarda pet yerine cam şişe kullanma kararı aldı. Günlük yaşamda plastik tüketiminin azalmasına katkı sağlamayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Başkan Cemil Tugay, “İlk etapta Denizkent Balık Restoran, Kent Balık Restoran, Kent Konsept Mutfak ve Park Balık’ta uygulanacak. Ayrıca masalara, farkındalık yaratmak amacıyla broşürler konulacak” dedi.