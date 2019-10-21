21.10.2019 - 01:08 |
Restoranlarda pet şişeye son
Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki restoranlarda pet yerine cam şişe kullanma kararı aldı. Günlük yaşamda plastik tüketiminin azalmasına katkı sağlamayı ve farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Başkan Cemil Tugay, “İlk etapta Denizkent Balık Restoran, Kent Balık Restoran, Kent Konsept Mutfak ve Park Balık’ta uygulanacak. Ayrıca masalara, farkındalık yaratmak amacıyla broşürler konulacak” dedi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.