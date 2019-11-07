07.11.2019 - 07:50 |
Rıdvan Karakayalı’nın kayınvalide acısı...
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakyalı’nın kayınvalidesi Fehrinaz Orhan, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakyalı’nın kayınvalidesi Fehrinaz Orhan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Orhan’ın cenazesi dün Halilefendi Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı’nda toprağa verdildi. Cenazeye İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Menderes Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.