‘Ritim düzensizlikleri bazen risk taşıyabilir’

Aritminin, kalbin olması gereken ritmik olarak düzenli çalışmaması hali olduğunu belirten, Özel Akut Kalp Damar Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, “Kalp ritim düzensizlikleri ve aritmi toplumda yaygın olarak görülmektedir. Çoğunlukla çarpıntı, kalpte düzensiz ya da güçlü atım olarak hissedilir” dedi. Dr. Selma Akdeniz Oskay ritim bozukluklarının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Kalp ritminde görülen düzensizliklerin çoğunlukla masum olabilmekle birlikte, bazı aritmi türlerinin riskli olabildiğini ve ilaç dışı bazı tedavi yöntemleri gerektirdiğini belirten Dr. Oskay, “Bu tür aritmilere supra ventriküler taşikardi diyoruz. Yani kalbin üst ve alt odalarını kapsayabilen, bir sinir lifini içeren kalp atımlarının genellikle dakikada 160’ın üzerinde olduğu, çarpıntı hali olarak tanımlayabiliriz. Yaştan bağımsız olarak görülür. Yani çocukluk yaş grubundan orta-ileri yaş grubuna kadar görülebilmektedir. Daha anne karnında kalp oluşurken bir sinir lifi veya kas demetinin fazlalığından kaynaklanır. Çoğunlukla kalıtsal değildir. Kalp krizi değildir. Krize dönüşmez. Kalbin damar hastalığı değildir. Hastalarımız, yaşadığı durumu-atağı-hastalığı kriz olarak adlandırabilir, hekimini yanlış yönlendirebilir. Bu konuda hastalarımızın farkındalığını artırmak gerekir” dedi.

Bu aritminin ne zaman aktifleşeceğinin bilinemediğini belirten Dr. Selma Akdeniz Oskay, “Bu nedenle ritim bozukluğu olduğu anda mümkünse en yakın acil servise başvurularak EKG kaydı alınabilmesi, en azından hastanın varsa kendi tansiyon cihazı, akıllı telefon veya akıllı saati ile tansiyon-nabız kaydı alabilmesi tanı koydurmada önemlidir” dedi.