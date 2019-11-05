Robotlar ve yapay zekâ değişime zorluyor

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) 2019 Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin desteği ile Yaşar Üniversitesi’nde düzenlendi. Etkinlikte; yapay zekâ, veri madenciliği, akıllı elektronik sistemler, derin öğrenme gibi son dönemin önem kazanan konuları sosyolojik ve etik boyutlarıyla da ele alındı. Robotların iş yaşamına etkileri ve neden vatandaşlık verilmesi gerektiği de tartışıldı.

Konuşmacılardan İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bengül Kavlak, robotlara hukuki kişilik tanınması halinde gündeme gelebilecek olan, ‘Robotların vatandaşlığı olabilir mi?’ sorusu üzerine durdu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayça İzmirlioğlu ise akıllı sistem kullanımının çalışma hayatına olası etkileri üzerine bilgi verdi.