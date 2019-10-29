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    HaberlerEgeRobotları rakip tanımadı
    29.10.2019 - 00:21 |

    Robotları rakip tanımadı

    Robotları rakip tanımadı

    Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, IZTECH ROBOLEAUGE yarışmasında, Türkiye’nin önde gelen üniversite ve kolejlerini geride bıraktı. Yarışmaya 53 robotla öğrenciler; Mikro Sumo kategorisinde ilk üç ödülü de kazandı. Futro ve Arazi Robotu kategorilerinde 1. ve 3. oldu. Serbest kategoride yaptıkları Lazer Arp projesi ve akademik kurula yaptıkları sunum ile de birincilik kazandı. Çizgi Labirent yarışında da parkuru tamamlayabilen ilk iki robot genç dahilerin oldu.

    ‘Algıyı kırdık’

    İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda okulun Kurucu Temsilcisi Hilmi Uğurtaş, “2019 yıl mezunlarımız hepsi 2 ya da 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına yerleşti. Türkiye’nin yolu sanayiden geçiyor. Bu nedenle hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Olumsuz ‘meslek lisesi’ algısının kırılmasında rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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