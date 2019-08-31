Rock&More 6 Eylül’de fuarda

6 Eylül’de başlayacak olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Rock&More Sahnesi’nde özgün isimleri ağırlayacak. Konserler, 8 Ey- lül’de Şahinşah’la başlayacak. Konser öncesi Fondip sahneye çıkacak. 9 Eylül’de Manga, 10 Eylül’de Mor ve Ötesi, 11 Eylül’de Pinhani, 12 Eylül’de Kalben, 13 Eylül’de Pentagram, 14 Eylül’de de Ufuk Beydemir konseri var.