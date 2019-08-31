31.08.2019 - 02:47
Rock&More 6 Eylül’de fuarda
6 Eylül’de başlayacak olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Rock&More Sahnesi’nde özgün isimleri ağırlayacak. Konserler, 8 Ey- lül’de Şahinşah’la başlayacak. Konser öncesi Fondip sahneye çıkacak. 9 Eylül’de Manga, 10 Eylül’de Mor ve Ötesi, 11 Eylül’de Pinhani, 12 Eylül’de Kalben, 13 Eylül’de Pentagram, 14 Eylül’de de Ufuk Beydemir konseri var.
'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.