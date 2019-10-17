Roma Caddesi yeniden...

MANİSA’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti’nde yürütülen Roma Caddesi’nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2’nci etaba geçildi. İncil’de, Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti’ndeki çalışmaların ikinci etabında 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak. Çalışmaların Venedik Tüzüğü’ne göre yapıldığını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hedefimiz en yakın zamanda tamamlamak” dedi. İlk etapta, 5 sütun ayağa kaldırılmıştı. l BARIŞ GEZİCİ DHA