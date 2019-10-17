17.10.2019 - 07:50 |
Roma Caddesi yeniden...
MANİSA’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti’nde yürütülen Roma Caddesi’nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2’nci etaba geçildi.
MANİSA’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti’nde yürütülen Roma Caddesi’nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2’nci etaba geçildi. İncil’de, Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti’ndeki çalışmaların ikinci etabında 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak. Çalışmaların Venedik Tüzüğü’ne göre yapıldığını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hedefimiz en yakın zamanda tamamlamak” dedi. İlk etapta, 5 sütun ayağa kaldırılmıştı. l BARIŞ GEZİCİ DHA
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.