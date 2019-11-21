Roman dostları Brüksel’de

Türkiye’den En Roman Dostu Belediye Başkanı seçilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 70 bin Roman vatandaşın yaşadığı Konak’ın belediye başkanı olarak ödüle layık görülmenin büyük onur olduğunu belirtti.



Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sosyal yaşamı değiştireceklerini dile getiren Batur, “Öcelikle semt merkezlerindeki kadın üretimini tek çatı altında toplayacak bir kooperatif ile kreş kuracağız. Kreşlerimizden ilki, Tepecik semtindeki ‘Engelsiz Yaşam Köyü’ içinde olacak. Tepecik’teki tarihi bir binayı da Roman Kültür Merkezi haline getiriyoruz. Ayrıca yine Konak’ta Roman vatandaşın en önemli sorunlarından madde bağımlılığı için mücadele merkezi kuruyoruz” dedi.