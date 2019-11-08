08.11.2019 - 00:55 |
Roman dostu başkan Batur
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye’nin ‘En Roman Dostu Belediye Başkanı’ seçildi. Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından, Roman vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ve hizmetler nedeniyle verilen ödülün Batur’a Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törenle sunulacağı açıklandı. Batur, 18-20 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’e davet edildi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Arus, Başkan Batur’un Romanlara yönelik yürüttüğü çalışmaları gelecekte de geliştirerek sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.