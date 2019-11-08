Roman dostu başkan Batur

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye’nin ‘En Roman Dostu Belediye Başkanı’ seçildi. Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından, Roman vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ve hizmetler nedeniyle verilen ödülün Batur’a Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törenle sunulacağı açıklandı. Batur, 18-20 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’e davet edildi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elmas Arus, Başkan Batur’un Romanlara yönelik yürüttüğü çalışmaları gelecekte de geliştirerek sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.