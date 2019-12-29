Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katıldı, ‘En Roman Dostu Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü. Dernek Başkanı Elmas Arus, “Yerel yönetimlerin Romanlarla ilişkisini güçlendirmek, onların sorunlarını fark etmelerini sağlamak, sorunlara yönelik çözüm geliştirirken Romanları da buna dahil etmek istiyoruz” dedi. Kendisi de Roman olan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, “Dünyada en kalabalık Roman nüfusun yaşadığı ilçe Konak.

Konak’ın mahallelerinin yerinde dönüştürülmesi, Roman vatandaşlarımıza el uzatılması bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Eğitim problemi

Ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Başkan Batur da, Konak’ta yaklaşık 70 bin Roman vatandaşın yaşadığını söyledi, yaşadıkları mahallelerdeki sıkıntıları tespit ettiklerini ve yapacakları çalışmalarla ilgili iyi bir yol haritası çizdiklerini ifade etti.

Roman vatandaşların en önemli problemlerinden birisinin de eğitim olduğuna dikkat çeken Batur, “Çocukların okula gitmeleri ve okula alışmaları, okulu bırakmamaları gerekiyor. Onun için ilk kreşimizi Roman mahallesinde açıyorum. Şubat ayında 80 çocuğumuzun her gün ücretsiz olarak eğitimle buluşmalarını sağlayacağız” dedi.

Batur ayrıca Roman kadınlar için semt merkezi açacağı müjdesini de verdi.