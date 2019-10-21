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    HaberlerEgeRun Aydın Kuşadası tamamlandı
    21.10.2019 - 01:00 |

    Run Aydın Kuşadası tamamlandı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda bu yıl ikinci kez düzenlenen RunAydın koşusu, ilçe sahili boyunca yapıldı. Sporcular, Ada’nın muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikten keyif aldıklarını söyledi

    Run Aydın Kuşadası tamamlandı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilen RunAydın koşusu, İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı’ndan başladı. Zorlu olduğu kadar keyifli bir etabın yaşandığı yarışlara, 500’e yakın erkek ve kadın sporcu katıldı. Yarışma eski Kuşadası-Selçuk yolundan itibaren Gazi Beğendi Sokağı, Atatürk Bulvarı, Güvercinada Caddesi’nden Kadınlar Denizi Caddesi kavşağına kadar sahil şeridinde koşuldu.

    RunAydın koşusunda 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek birinci, Ferdi Ocak ikinci, Ahmet Bayram ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rahime Tekin birinci olurken Tülin Okyay ikinci, Şükran Bayar üçüncü oldu. 5bin metre yarışında ise erkeklerde Ali Şimşek birinci, Selman Deniz ikinci ve Ayhan Çalışkan üçüncü oldu. Bu kategoride kadınlarda Büşra Öztürk birinci, Gülbahar Çetin ikinci, Pelin Pelis ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının Kuşadası’nı 12 ay boyunca turist çeker bir hale getirmek olduğunu söylerken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmasına katkı sunarak meme kanserine dikkat çekmek için pembe kokart taktı.

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