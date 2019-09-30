‘Rusya pazarında yine lider olacağız’

23-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Worldfood Moscow 2019 Fuarı’na Türkiye’den 33 firmanın katıldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Rusya’nın en büyük toptancı hali olan Food City’i ziyaret ettik.



Türk esnaf, rakiplerimize göre vergi ve nakliye bakımından ürününe göre TIR başına 2.500-3 bin dolarlara varan ilave maliyetler olduğunu dile getirdi. Bu konuda Hükümetin desteğini bekliyorlar” dedi.



Türkiye, Rusya Federasyonu’na 2014 yılında 938 milyon dolarlık, 2015 yılında 875 milyon dolarlık, 2016 yılında 331 milyon dolarlık, 2017 yılında 638 milyon dolarlık, 2018 yılında 659 milyon dolarlık yaş sebze-meyva ihracatı yaptı. 2019’un ilk sekiz ayında ise rakam 375 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.