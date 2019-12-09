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    09.12.2019 - 07:50 |

    Rüya değil artık gerçek

    Karabağlar’da 50 yıllık rüya gerçek oluyor. Mobilyacılar Odası, belediye ve İZKA desteğiyle hayata geçecek Mobilya Akademi’nin temeli atıldı. Böylece, eleman bulamayan sektörün önü açılmış olacak

    Rüya değil artık gerçek

    İzmir Mobilyacılar Odası’nın yoğun çalışması sonuç verdi ve sektörün yarım asırlık rüyası gerçek olma yolunda bir adım daha ileriye taşındı. Mobilya Akademi adını taşıyacak yeni eğitim ve hizmet binasının temeli, İzmir Mobilyacılar Odası ile Karabağlar Belediyesi proje ortaklığında ve İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle atıldı.
    Törende duygusal anlar yaşayan İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, sektörün geleceğinin temellerini attıklarını söyledi, “Bizler peygamber mesleği olan marangozluk sanatını yapıyoruz. Bir terzinin insanı giydirdiği gibi evleri, büroları ve binaları giydiriyoruz. Bu ince sanatı yapacak kalifiye eleman sıkıntısını sona erdirmek için yeni eğitim binamızı kuruyoruz. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’in dediği gibi, arka sıradakileri ön sıraya taşıyacak hizmetler sunmak için yeni birimlerimizi oluşturuyoruz. Bu binada eğitim, tasarım, Ar-Ge, pazarlama analizi, tanıtım, ihracat ve muhasebe birimlerimizle meslektaşlarımıza daha fazla destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

    Katılımcı bir anlayış

    Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, katılımcılık anlayışı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti, “Sektörüne değerli hizmetleriyle liderlik yapan İzmir Mobilyacılar Odası’na proje ortaklığı için teşekkür ediyorum.
    Bu sürece katkı koyan İZKA ve işbirliği yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir arada olursak aşılamayacak, başarılamayacak hiçbir iş olmaz” dedi. Karabağlar’ı “mobilyanın beyni ve kalbi” diye niteleyen Selvitopu, “İlçemizde böylesine önemli bir sektör varken, yerel yönetim olarak buna ilgisiz kalamazdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana mobilya sektörünün sorunlarının çözümüne katkı koymaya, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ekonomimizin temel direği esnaf” diye konuştu. Susam, Mutlu ve Ercan da konuşmalarında, tesisin önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurguladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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