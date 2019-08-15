Rüzgâr, çocuklar için esecek

TAV’ın ana sponsorluğundaki festivalle Türkiye’nin ikinci çocuk köyü, Koruncukköy Urla’ya katkı sağlanacak. Koruncukköy Urla’da, eğitim hakkı risk altında olan veya imkansızlıklardan dolayı eğitimden uzak kalan çocuklar hayata hazırlanacak.

300 gönüllü hazır bekliyor

TAV Havacılık Genel Müdürü Berrin Yer, “Sörfçülerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde çocuklarımıza destek olabildiğimiz için Koruncuk Vakfı’na gönülden minnet duygularımızı iletmek istiyoruz. 300 kişilik bir TAV Gönüllüleri topluluğu da zaman zaman Koruncuk Vakfı’ndaki çeşitli etkinliklerde aktif olarak destek olacak” dedi.