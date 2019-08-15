BİST99.4050EURO6,260,06USD5,610ALTIN273,431,85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeRüzgâr, çocuklar için esecek
    15.08.2019 - 01:20

    Rüzgâr, çocuklar için esecek

    Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, 17-18 Ağustos günlerinde, 200’ün üzerinde katılımcıyı Alaçatı’da buluşturacak.

    Rüzgâr, çocuklar için esecek

    TAV’ın ana sponsorluğundaki festivalle Türkiye’nin ikinci çocuk köyü, Koruncukköy Urla’ya katkı sağlanacak. Koruncukköy        Urla’da, eğitim hakkı risk altında olan veya imkansızlıklardan dolayı eğitimden uzak kalan çocuklar hayata hazırlanacak.

    300 gönüllü hazır bekliyor

    TAV Havacılık Genel Müdürü Berrin Yer, “Sörfçülerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde çocuklarımıza destek olabildiğimiz için Koruncuk Vakfı’na gönülden minnet duygularımızı iletmek istiyoruz. 300 kişilik bir TAV Gönüllüleri topluluğu da zaman zaman Koruncuk Vakfı’ndaki çeşitli etkinliklerde aktif olarak destek olacak” dedi.

     

     

    Çekmeköyde kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandıİstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için
    'Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrıldı' iddiası!Komedyen Cem Yılmaz ile sunucu Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili Cem Yılmaz'dan görüntülü yanıt geldi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

    Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

    Bayramın acı bilançosu! 34 kişi hayatını kaybetti...

    Bayramın acı bilançosu! 34 kişi hayatını kaybetti...

    Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu

    Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu

    Gaziye dehşeti yaşatan saldırganlar tutuklandı

    Gaziye dehşeti yaşatan saldırganlar tutuklandı

    Sıradaki Haber