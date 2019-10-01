Rüzgârın başkentinde dev buluşma

Türkiye’nin 7.615 megavata ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü içinde en büyük payı 1.462 MW ile alan “Rüzgârın Başkenti” İzmir, 5’inci kez sektörü buluşturuyor. Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubeleri tarafından, Enerji Sanayici İşadamları Derneği’nin (ENSİA) desteğiyle düzenlenen 5. İzmir Rüzgar Sempozyumu, 3-5 Ekim günlerinde Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren ENSİA Başkan Yardımcısı Alper Kalaycı, “Sektörümüzde gerek ürün, gerekse hizmet alanında bölgesel bir merkez olan İzmir’in bu önemini daha iyi vurgulayabilmek için sempozyumda ana temayı ‘Yerli Üretim ve İzmir’ olarak belirledik”dedi.