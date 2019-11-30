S.S Meclis Yapı’nın ilk projesi başlıyor

Projenin lansmanı Alsancak Talatpaşla Bulvarı’ndaki satış ofisinde gerçekleşti. 8 bin 500 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek olan Nus Arte; 3 blokta, 3+1 159 metrekare, 2+1 112 metrekare ve 1+1 74 metrekare daireler olarak tasarlandı. Projede; yüzme havuzu, kapalı otopark, çocuk oyun alanı, spor salonu, sosyal alanlar ve geniş peyzaj alanları bulunuyor.