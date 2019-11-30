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    HaberlerEge Haberleri S.S Meclis Yapı’nın ilk projesi başlıyor
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    30.11.2019 - 03:27 |

    S.S Meclis Yapı’nın ilk projesi başlıyor

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis üyelerinin girişimiyle kurulan S.S Meclis Yapı Konut Kooperatifi ilk projesine başladı.

    S.S Meclis Yapı’nın ilk projesi başlıyor

    Projenin lansmanı Alsancak Talatpaşla Bulvarı’ndaki satış ofisinde gerçekleşti. 8 bin 500 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek olan Nus Arte; 3 blokta, 3+1 159 metrekare, 2+1 112 metrekare ve 1+1 74 metrekare daireler olarak tasarlandı. Projede; yüzme havuzu, kapalı otopark, çocuk oyun alanı, spor salonu, sosyal alanlar ve geniş peyzaj alanları bulunuyor.

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