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    HaberlerEge HaberleriSaatler 9’u 4 geçe durdu
    10.11.2019 - 01:57 |

    Saatler 9’u 4 geçe durdu

    İzmir’de özel bir okulun öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü için dikkat çeken bir anma etkinliği düzenledi.

    Saatler 9’u 4 geçe durdu

    215 lise öğrencisi, önce İzmir’in simgesi tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu, sonra yanlarında getirdikleri saatleri Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’e değil, 09.04’e kurdu, “Sen hiç ölmedin, hep bizimlesin” mesajı verdi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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