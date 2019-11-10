Saatler 9’u 4 geçe durdu

215 lise öğrencisi, önce İzmir’in simgesi tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu, sonra yanlarında getirdikleri saatleri Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’e değil, 09.04’e kurdu, “Sen hiç ölmedin, hep bizimlesin” mesajı verdi.