10.11.2019 - 01:57 |
Saatler 9’u 4 geçe durdu
İzmir’de özel bir okulun öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü için dikkat çeken bir anma etkinliği düzenledi.
215 lise öğrencisi, önce İzmir’in simgesi tarihi Saat Kulesi çevresinde halka oluşturdu, sonra yanlarında getirdikleri saatleri Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’e değil, 09.04’e kurdu, “Sen hiç ölmedin, hep bizimlesin” mesajı verdi.
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