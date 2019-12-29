29.12.2019 - 00:02 |
Sabaha kadar toplu ulaşım
İzmir, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek Ozan Doğulu konseri ile girecek. 31 Aralık’ta sabaha kadar toplu ulaşım seferleri düzenlenecek.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.