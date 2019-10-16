BİST95.2581,36EURO6,540,18USD5,920,13ALTIN280,95-1,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Sadece hareket geçin desteğiniz bizden
    16.10.2019 - 01:54 |

    Sadece hareket geçin desteğiniz bizden

    AK Parti Balıkesir Miletvekili ve Adalet Komisyonu Katip Üyesi Av. Belgin Uygur, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde, Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi’nde kadın çiftçilerle buluştu.

    Sadece hareket geçin desteğiniz bizden

    Tarımsal alanda kurs alan 30’a yakın kadınla sohbet eden Uygur, Tarımsal üretimin ve işgücünün en önemli kaynağının kadınlar olduğunu dile getirdi. Kadınların tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan katkılarının çok değerli olduğunu belirten Uygur, şöyle konuştu:

    Bakanlığa başvurun

    “Hükümetlerimiz döneminde tarımsal kalkınma içindeki kadının ekonomik rolünü artırmak, sosyal statüsünüi geliştirmek, tarımda girişimci ve çalışan kadın sayısını en üst seviyeye çıkarmak için bir çok politikayı hayata geçirdik. Kadın çiftçilerimiz, bakanlıklarımızın ilgili kuruluşlarına mutlaka başvurup eğitim ve maddi destek alsınlar. Kendilerine güvenip yola koyulsunlar. Ovaköy’deki kadınlarımızın da önerilerini dinledik, sorunlarını not aldık. Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, tüm emekçi kadınlarımıza ülke ekonomisine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

     

    Hatay'da kahreden olayKilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi başvuruları nasıl yapılır?

    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi başvuruları nasıl yapılır?

    Kahreden olay! Kurtarmak istediler ama aynı yerde can verdiler

    Kahreden olay! Kurtarmak istediler ama aynı yerde can verdiler

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    Ünlü yazar tedavi altına alındı

    Ünlü yazar tedavi altına alındı

    Sıradaki Haber