Sadece hareket geçin desteğiniz bizden

Tarımsal alanda kurs alan 30’a yakın kadınla sohbet eden Uygur, Tarımsal üretimin ve işgücünün en önemli kaynağının kadınlar olduğunu dile getirdi. Kadınların tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan katkılarının çok değerli olduğunu belirten Uygur, şöyle konuştu:

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“Hükümetlerimiz döneminde tarımsal kalkınma içindeki kadının ekonomik rolünü artırmak, sosyal statüsünüi geliştirmek, tarımda girişimci ve çalışan kadın sayısını en üst seviyeye çıkarmak için bir çok politikayı hayata geçirdik. Kadın çiftçilerimiz, bakanlıklarımızın ilgili kuruluşlarına mutlaka başvurup eğitim ve maddi destek alsınlar. Kendilerine güvenip yola koyulsunlar. Ovaköy’deki kadınlarımızın da önerilerini dinledik, sorunlarını not aldık. Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyor, tüm emekçi kadınlarımıza ülke ekonomisine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”