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    HaberlerEge Haberleri‘Sadece şükranla anmak yetmez’
    09.11.2019 - 01:54 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    ‘Sadece şükranla anmak yetmez’

    İzmir Rotary ve Rotaract kulübü Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96. yılını, Wyndham Otel’de düzenlediği baloyla kutladı.

    ‘Sadece şükranla anmak yetmez’

    Gecede konuk konuşmacı eski bakan Yılmaz Karakoyunlu Cumhuriyet’in kuruluşunu, anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Karakoyunlu,”Atatürk ve silah arkadaşlarını sadece şükranla anmak yetmez, bu bir şükran duygusunu ifade etmek değil, bu bir emelin peşinde ortak değerlerle birleşebilme kabiliyetimizin yüceliğini takdir, devamını temenni etmek”dedi.

    ‘Minnettarız’

    İzmir Rotary Klübü Başkanı Doktor Vildan Gündoğdu da, “Cumhuriyet; laiklik, demokrasi, insan hakları ve adalet demek. Atatürk’e bize Cumhuriyeti hediye ettiği için minnettarız diye konuştu. Gece valsler ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarla devam etti.

    ‘Sadece şükranla anmak yetmez’

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