Gecede konuk konuşmacı eski bakan Yılmaz Karakoyunlu Cumhuriyet’in kuruluşunu, anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Karakoyunlu,”Atatürk ve silah arkadaşlarını sadece şükranla anmak yetmez, bu bir şükran duygusunu ifade etmek değil, bu bir emelin peşinde ortak değerlerle birleşebilme kabiliyetimizin yüceliğini takdir, devamını temenni etmek”dedi.

‘Minnettarız’

İzmir Rotary Klübü Başkanı Doktor Vildan Gündoğdu da, “Cumhuriyet; laiklik, demokrasi, insan hakları ve adalet demek. Atatürk’e bize Cumhuriyeti hediye ettiği için minnettarız diye konuştu. Gece valsler ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarla devam etti.