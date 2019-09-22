Sağlığına düşkün Çinli kuru meyve tüketiyor

Dünya sermayesinin yöneldiği Çin’de, tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Birlik Başkanı Birol Celep, “200 milyonun üstünde varlıklı ve sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyvelerimizi tanıtıp Çin’de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat rakamı hedefliyoruz” dedi Türkiye’den Çin’e yapılan kuru meyve ihracatı, 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 10 milyon dolar oldu. l İZMİR DHA