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    HaberlerEgeSağlığına düşkün Çinli kuru meyve tüketiyor
    22.09.2019 - 01:48 |

    Sağlığına düşkün Çinli kuru meyve tüketiyor

    Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çin’in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı’na katıldı.

    Sağlığına düşkün Çinli kuru meyve tüketiyor

    Dünya sermayesinin yöneldiği Çin’de, tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Birlik Başkanı Birol Celep, “200 milyonun üstünde varlıklı ve sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyvelerimizi tanıtıp Çin’de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat rakamı hedefliyoruz” dedi Türkiye’den Çin’e yapılan kuru meyve ihracatı, 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 10 milyon dolar oldu. l İZMİR DHA

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