03.10.2019 - 02:11 |
Sağlık için Bodrum’a
Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Start-in Bodrum ‘Sağlıkta Inovasyon’ etkinliğinin tanıtım toplantısı Bodrum Trafo’da yapıldı.
Yükselen değer
Bodrum’un sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olması amacıyla yerli ve yabancı girişimci ve yatırımcıların ilgisini bölgeye çekmek ve sürdürülebilir, genç bir eko-sistem kurmak amacıyla düzenlenen organizasyon, 11-13 Ekim günleri arasında Turgutreis Sakıp Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, “Bodrum gibi yükselen değeri olan turizm kentlerinde, hastanelerin, kaplıca gibi tesislerin, wellness otellerin sayısının giderek artması sevindirici” diye konuştu.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.