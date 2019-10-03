Sağlık için Bodrum’a

Yükselen değer



Bodrum’un sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olması amacıyla yerli ve yabancı girişimci ve yatırımcıların ilgisini bölgeye çekmek ve sürdürülebilir, genç bir eko-sistem kurmak amacıyla düzenlenen organizasyon, 11-13 Ekim günleri arasında Turgutreis Sakıp Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, “Bodrum gibi yükselen değeri olan turizm kentlerinde, hastanelerin, kaplıca gibi tesislerin, wellness otellerin sayısının giderek artması sevindirici” diye konuştu.