BİST103.509-0,35EURO6,260,15USD5,710,11ALTIN275,051,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSağlık için Bodrum’a
    03.10.2019 - 02:11 |

    Sağlık için Bodrum’a

    Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Start-in Bodrum ‘Sağlıkta Inovasyon’ etkinliğinin tanıtım toplantısı Bodrum Trafo’da yapıldı.

    Sağlık için Bodrum’a

    Yükselen değer

    Bodrum’un sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olması amacıyla yerli ve yabancı girişimci ve yatırımcıların ilgisini bölgeye çekmek ve sürdürülebilir, genç bir eko-sistem kurmak amacıyla düzenlenen organizasyon, 11-13 Ekim günleri arasında Turgutreis Sakıp Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, “Bodrum gibi yükselen değeri olan turizm kentlerinde, hastanelerin, kaplıca gibi tesislerin, wellness otellerin sayısının giderek artması sevindirici” diye konuştu.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    Sıradaki Haber