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    HaberlerEgeSağlık için yarım saat
    12.08.2019 - 07:50

    Sağlık için yarım saat

    Türk tasarımcı ve mühendislerin geliştirdiği medikal ürünleri Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri ve iç pazara sunan Rosio, taşınabilir masaj aletleri ile yaşam kalitesini artırıyor.

    Sağlık için yarım saat

    Türk tasarımcı ve mühendislerin geliştirdiği medikal ürünleri Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri ve iç pazara sunan Rosio, taşınabilir masaj aletleri ile yaşam kalitesini artırıyor. Tense Master ürünüyle tüm dünyaya ulaştıklarını belirten Rosio Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Darende, “Tüm vücutta kullanılabilen elektro pedlerle ağrılar azalıyor, kaslar güçleniyor. Pasif cimnastik etkisiyle incelme ve sıkılaşma sağlanıyor. Selülitli bölgelere düzenli uygulamalarda da görünüm büyük ölçüde düzeliyor. Günde yarım saatinizi ayırıp kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz” dedi.

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