Sağlık personeli Kınık’ta yetişecek

Kınık’ın uzun yıllardır gerçekleşmesini dilediği üniversite hayalinde sona yaklaşıldı. Son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ilçe ziyaretinde söz verdiği Kınık Üniversitesi hayata geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaretiyle başlayan çalışmalarda sona gelindi. Müjdeyi Binali Yıldırım verdi. İlçedeki son ziyaretinde konuşan Yıldırım, “Başkanımız sizlere doğalgaz sözü verdi, geldi mi geldi. TOKİ sözü verdi, yapıldı, hastane sözü verdi açılıyor. Önümüzdeki yıl Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kınık’a açılacak artık sağlık personeli ilçede yetişecek” şeklinde konuştu.

Sona doğru yaklaşıldı

Başkan Doğruer de, “İlçemizin sosyo ekonomik olarak gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan Sağlık Meslek Yüksekokulu’na bir adım daha yaklaştık. Yüksekokul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete alınacak. Rekör Berktaş ile verimli görüşmeler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.