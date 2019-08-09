BİST99.4050,20 EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSağlık personeli Kınık’ta yetişecek
    09.08.2019 - 02:55

    Sağlık personeli Kınık’ta yetişecek

    Kınık’ın beklediği Sağlık Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim-öğrenim döneminde açılacak

    Sağlık personeli Kınık’ta yetişecek

    Kınık’ın uzun yıllardır gerçekleşmesini dilediği üniversite hayalinde sona yaklaşıldı. Son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ilçe ziyaretinde söz verdiği Kınık Üniversitesi hayata geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaretiyle başlayan çalışmalarda sona gelindi. Müjdeyi Binali Yıldırım verdi. İlçedeki son ziyaretinde konuşan Yıldırım, “Başkanımız sizlere doğalgaz sözü verdi, geldi mi geldi. TOKİ sözü verdi, yapıldı, hastane sözü verdi açılıyor. Önümüzdeki yıl Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kınık’a açılacak artık sağlık personeli ilçede yetişecek” şeklinde konuştu.

    Sona doğru yaklaşıldı

    Başkan Doğruer de, “İlçemizin sosyo ekonomik olarak gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan Sağlık Meslek Yüksekokulu’na bir adım daha yaklaştık. Yüksekokul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete alınacak. Rekör Berktaş ile verimli görüşmeler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber