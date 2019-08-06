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    HaberlerEgeSağlık personeline üniversitede eğitim
    06.08.2019 - 01:58

    Sağlık personeline üniversitede eğitim

    Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında çalışan personellerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

    Sağlık personeline üniversitede eğitim

    Yoğun talep gören “Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulans” hizmetleri alanlarındaki yenilikler ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Deliktaş tarafından sağlık personeli sahada çok karşılaştıkları ‘Sonda Bakımı ve Sondaya Bağlı Komplikasyonlara Yaklaşım’ konulu eğitim verilirken modern teknoloji ve ekipmanların daha verimli kullanılması konusunda bilgi aldı.

     

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