06.08.2019 - 01:58
Sağlık personeline üniversitede eğitim
Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında çalışan personellerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
Yoğun talep gören “Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulans” hizmetleri alanlarındaki yenilikler ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Deliktaş tarafından sağlık personeli sahada çok karşılaştıkları ‘Sonda Bakımı ve Sondaya Bağlı Komplikasyonlara Yaklaşım’ konulu eğitim verilirken modern teknoloji ve ekipmanların daha verimli kullanılması konusunda bilgi aldı.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.