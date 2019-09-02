Sağlık turizmi atağı

İzmir’de sağlık turzimini geliştirmek amacıyla Arap ülkelerinde çalışmalarını sürdüren Find Doctor in Turkey firması, Arap-Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed ve beraberindeki Kuveytli heyeti kentte ağırladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Özkulak, “Konuklarımız hem sağlık turzimi hem de bu alanda yatırımcı çekmek için destek olacaklarını ifade etti” diye konuştu.

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Gezi kapsamında Karşıyaka Belediyesi’ne uğrayan heyete sağlık turizmi hakkındaki çalışmaları anlatan Başkan Cemil Tugay da, “Kendim de doktor olduğum için bu konu üzerinde önemle duruyorum. İlçemize gelen yabancıların ulaşabileceği özel bir bölüm oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Bir telefonlarıyla onlara yardımcı olacağız” diye konuştu.