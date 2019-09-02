BİST96.7180,84EURO6,420,21USD5,840,16ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSağlık turizmi atağı
    02.09.2019 - 02:38

    Sağlık turizmi atağı

    Sağlık turizmi atağı

    İzmir’de sağlık turzimini geliştirmek amacıyla Arap ülkelerinde çalışmalarını sürdüren Find Doctor in Turkey firması, Arap-Türk İş Kadınları Konseyi Başkanı Maryam Ebrahim Mohammed ve beraberindeki Kuveytli heyeti kentte ağırladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Özkulak, “Konuklarımız hem sağlık turzimi hem de bu alanda yatırımcı çekmek için destek olacaklarını ifade etti” diye konuştu.

    Tek telefonla bilgi

    Gezi kapsamında Karşıyaka Belediyesi’ne uğrayan heyete sağlık turizmi hakkındaki çalışmaları anlatan Başkan Cemil Tugay da, “Kendim de doktor olduğum için bu konu üzerinde önemle duruyorum. İlçemize gelen yabancıların ulaşabileceği özel bir bölüm oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Bir telefonlarıyla onlara yardımcı olacağız” diye konuştu.

    Rize’de kaybolan 6 kişinin yakınları hastaneye akın ettiRize’de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grubun bulunmasının ardından yakınları hastaneye akın etti.
    daha fazla video için
    MasterChef 6. Bölüm FragmanıMasterChef 6. Bölüm Fragmanı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaçakları taşıyan araç düğün salonunun otoparkına girdi

    Kaçakları taşıyan araç düğün salonunun otoparkına girdi

    İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

    İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

    Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

    Son dakika | Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

    Bir tarafta anneleri diğer tarafta kız kardeşleri... Yürek yakan olay

    Bir tarafta anneleri diğer tarafta kız kardeşleri... Yürek yakan olay

    Sıradaki Haber