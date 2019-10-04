‘Sağlık turizminde marka olabiliriz’

Turizmin 12 aya yayılması için sağlık başlığının önemine değinen Prof. Dr. Kaşkaloğlu, “Sağlık turizminde sıcak iklim, ulaşım, konaklama, şehir yapısı, personel kalitesi, son teknoloji gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Biz, teknolojiyi iyi kullanıyoruz ve takip ediyoruz. Hekim kalitemiz de çok iyi. Direkt uçuş imkanı artırılır ve gerekli tanıtımlar da yapılırsa İzmir, önemli bir sağlık turizmi merkezi olacak” diye konuştu.