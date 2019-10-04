BİST102.784-0,70EURO6,250,08USD5,700,07ALTIN275,630,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Sağlık turizminde marka olabiliriz’
    04.10.2019 - 01:33 |

    ‘Sağlık turizminde marka olabiliriz’

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Ege Bölgesi’nin, dünya genelinde yıllık 100 milyar dolarlık ciroya ulaşan sağlık turizminde, büyük potansiyel taşıdığını belirtti.

    ‘Sağlık turizminde marka olabiliriz’

    Turizmin 12 aya yayılması için sağlık başlığının önemine değinen Prof. Dr. Kaşkaloğlu, “Sağlık turizminde sıcak iklim, ulaşım, konaklama, şehir yapısı, personel kalitesi, son teknoloji gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Biz, teknolojiyi iyi kullanıyoruz ve takip ediyoruz. Hekim kalitemiz de çok iyi. Direkt uçuş imkanı artırılır ve gerekli tanıtımlar da yapılırsa İzmir, önemli bir sağlık turizmi merkezi olacak” diye konuştu.

    Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
    daha fazla video için
    TRT World'den Mısır'da büyük gazetecilik başarısı! Bir röportajın film gibi hikayesiMısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Sıradaki Haber