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    28.12.2019 - 00:02 |

    Sağlık üssü İzmir

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde esnaf ve hastane ziyareti yaptı.

    Sağlık üssü İzmir

    AK Parti olarak sürekli halkın içerisinde olduklarını ve vatandaşın taleplerini birebir dinlediklerini belirten Kırkpınar, “Biz hükümet olarak İzmir’e yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İzmir sağlık turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip. Yeni kurulan üniversitelerin sağlıkla ilgili yatırımları ve şehir hastanesinin hizmete girecek olması İzmir’i sağlık üssü haline getirecek” diye konuştu.

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