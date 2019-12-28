AK Parti olarak sürekli halkın içerisinde olduklarını ve vatandaşın taleplerini birebir dinlediklerini belirten Kırkpınar, “Biz hükümet olarak İzmir’e yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İzmir sağlık turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip. Yeni kurulan üniversitelerin sağlıkla ilgili yatırımları ve şehir hastanesinin hizmete girecek olması İzmir’i sağlık üssü haline getirecek” diye konuştu.