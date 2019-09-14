14.09.2019 - 02:56 |
Sağlıklı atıştırmalıklar
Pınar Enstitüsü ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı’nda Anne&Çocuk Beslenme Atölyesi düzenlendi. A
Anneler, Şef Emre Şimşek’in yönlendirmeleriyle sağlıklı atıştırmalıklar hazırladı. Daha sonra Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez’in “Çocuk Gelişiminde Beslenmenin Önemi” konulu sunumunu izledi. Çocuklar ise anneleri için önlük tasarladı. Beslenme ve aktif yaşamın önemini eğlenerek öğrendi.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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