Anneler, Şef Emre Şimşek’in yönlendirmeleriyle sağlıklı atıştırmalıklar hazırladı. Daha sonra Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez’in “Çocuk Gelişiminde Beslenmenin Önemi” konulu sunumunu izledi. Çocuklar ise anneleri için önlük tasarladı. Beslenme ve aktif yaşamın önemini eğlenerek öğrendi.