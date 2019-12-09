Sağlıklı beslenmeye dikkat çektiler!

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Osman Faruk Verimer İlkokulu, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla iş birliği yaptı. Öğrenciler, Zabıta ekiplerinin desteğiyle Şehit Jan. Kom. Çvş. Hakan Şakar Çay Mahallesi Pazaryeri’nde doğal ürünlerin yer aldığı bir stant açtı. Pazar yerine gelen vatandaşlara stantlarının tanıtımını yapan öğrenciler, ellerindeki sepete duldurdukları organik ürünlerle pazaryerini dolaştı.