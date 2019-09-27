27.09.2019 - 02:09 |
Sağlıklı hücreye zararsız
İlaç taşıyıcı sistem geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini ifade eden Şanlıer, “Kemoterapide gözlenen olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.