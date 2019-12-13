Sağlıklı ve mutlu

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa’sı Yüksel Ünal, beslenme alışkanlığını değiştirdi, bisiklete binmeye başladı 65 kilo verdi.

İzmir’de yaşayan ve tek kişilik Çöp Tenekesi adlı gösterisi için her hafta sahne alan sinema ve dizi oyuncusu 45 yaşındaki Yüksel Ünal, 173 kiloya kadar çıkınca kilo vermeye karar verdi. Diyet yerine yeme alışkanlığını değiştiren, her gün 40 kilometre bisiklete binen Ünal, beş 5 ayda 108 kiloya indi.

Uyguladığı tüm diyet programlarının kilo aldırdığını belirten Ünal, “Doğumgünüm olan 5 Temmuz sabahı uyandığımda aldığım karar şuydu; artık hayvansal ürünler, ambalajlı gıdalar, şekerli, unlu, tuzlu şeyler tüketmeyecek, işlenmiş, üretilmiş ve içinde adını bilmediğim kimyasal bir sürü bileşenin olduğu endüstriyel gıdaları ağzıma sürmeyecektim” dedi. Kilolarının kendisini mutsuz ettiğini de ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

Doyma hissim yoktu

“Yeme bozukluğum vardı, elime geçen şeyi ağzıma atıyordum. Doyma hissim yoktu. Şimdi öğün kavramını kaldırıp, iç sesimi dinliyor acıktığımda yiyorum, doyduğumu anladığım anda bırakıyorum. Kendimi bildim bileli şişmanım. Bir mağazanın deneme kabininde ilk gençliğimden beri hayalini kurduğum markanın pantolonunu giyip ağlamaktan bir süre dışarı çıkamadım. Artık yorulmak bilmeyen, uykuları mükemmel, uyanışları hafif, enerjik bir insanım. Sabahları iki elma ve bir muz yiyerek güne başlıyorum.”

Ünal, oyunculuk yaparken kilolu olmanın avantajlarını da yaşadığını ama bu durumun kendisini sınırladığını sözlerine ekledi.