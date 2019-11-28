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    HaberlerEge HaberleriSağlıklı ve mutlu bireyler için seminer
    28.11.2019 - 07:50 |

    Sağlıklı ve mutlu bireyler için seminer

    Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sağlıklı gelişimi ve birey olma süreci konularında farkındalık yaratmak amacıyla “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” semineri düzenledi.

    Sağlıklı ve mutlu bireyler için seminer

    Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sağlıklı gelişimi ve birey olma süreci konularında farkındalık yaratmak amacıyla “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” semineri düzenledi. Prof. Dr. Şevki Sözen bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmenin toplumların geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yarınlarımızı güvence altına almak için çocuklarımızın gelişimine dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

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