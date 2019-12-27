İZMİR Bornova’da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa İduğ, “Merkezi, 60 yaş ve üzeri büyüklerimiz için iyi zaman geçirme yeri olarak planladık. Burada pek çok aktivite olacak. Projeye destek veren İZKA’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her yaştan Bornovalının her alandaki ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Kreşler, taziye evleri, pazaryerleri ve düğün salonları yapacağız” dedi. Merkezden yararlanan vatandaşlara ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti de verilecek.