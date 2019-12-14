15.12.2019 - 00:00 |
Sağlıksız gıdaya göz açtırmıyorlar
Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinleri, okul pansiyonları ve yemekhanelerinin yanı sıra market, bakkal ve büfelerde denetim yaptı.
Sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu, tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.