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    HaberlerEgeSahilevleri’nde yelken yarışı
    05.09.2019 - 07:50

    Sahilevleri’nde yelken yarışı

    NARLIDERE Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Deniz Festivali, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’daki Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli’yle başladı.

    Sahilevleri’nde yelken yarışı

    NARLIDERE Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Deniz Festivali, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.30’daki Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli’yle başladı. Yarın saat 10.00’da ise Sahilevleri’nde deniz temizliği yapılacak. Cumartesi günü de 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlenecek.
    Çevre bilinci artacak
    Sahilevleri’nde saat 12.00’de başlyacak yarışlara dokuz kulüp katılacak. Yarışın ikinci etabı ve ödül töreni ise 8 Eylül Pazar günü yapılacak. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş gününü, şehre yakışır şekilde kutlayacaklarını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Çevre bilincini artıracağız, deniz farkındalığı oluşturacağız. Tüm İzmirlileri festivale bekliyoruz” dedi.

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