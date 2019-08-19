Sahili dolduranlar Cepkin ile coştu

Selçuk ilçesinde düzenlenen Gezgin Fest İzmir’de, Hayko Cepkin sahne aldı. 5’incisi düzenlenen festival için Pamucak sahilinde kurulan dev sahnede gençlerle buluşan Cepkin, sahne performansı ve kendine has yorumuyla büyük alkış aldı. Konser sonunda sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cepkin’in Belediye Meclisi’nin tüm üyelerinin oy birliğiyle kentin fahri hemşerisi olduğunu belirtti. Cepkin ise “Çevrecileri, maceracıları, doğaseverleri içerisinde barındırması sebebiyle büyümeyi hak eden bir organizasyon” dedi.