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    HaberlerEge‘Sahip çıkmak daha önemli’
    12.10.2019 - 00:45 |

    ‘Sahip çıkmak daha önemli’

    ‘Sahip çıkmak daha önemli’

    Buca sokaklarını dolaşıp sorunlarını yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, park ve bahçelerdeki vandalizmin izlerini inceledi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı’ndaki yer kaplamalarının ve yeni çöp konteynerlerinin kapaklarının söküldüğünü gören Başkan Kılıç, gençlere mahallelerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Konteyner kapaklarının hurda olarak satıldığı bilgisini aldıklarını dile getiren Başkanı Kılıç, “Hasarların giderilmesi için talimat verdim. Bizler kıt kaynaklarla en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre için yenilemek yetmez; sahip çıkmak gerekiyor. Bucalılara da görev düşüyor” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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