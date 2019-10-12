‘Sahip çıkmak daha önemli’

Buca sokaklarını dolaşıp sorunlarını yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, park ve bahçelerdeki vandalizmin izlerini inceledi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı’ndaki yer kaplamalarının ve yeni çöp konteynerlerinin kapaklarının söküldüğünü gören Başkan Kılıç, gençlere mahallelerine sahip çıkma çağrısı yaptı. Konteyner kapaklarının hurda olarak satıldığı bilgisini aldıklarını dile getiren Başkanı Kılıç, “Hasarların giderilmesi için talimat verdim. Bizler kıt kaynaklarla en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre için yenilemek yetmez; sahip çıkmak gerekiyor. Bucalılara da görev düşüyor” dedi.